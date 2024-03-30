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4 человека погибли в результате шторма в Испании

30 марта 2024 11:16
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Четыре человека погибли в Испании в результате разгула шторма «Нельсон». Стихия обрушилась на страну внезапно и застала жителей врасплох на пляже. Одного серфингиста удалось достать из воды с помощью вертолета. Других оказавшихся в зоне бедствия спасти не успели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли в результате шторма в Испании-1

Шторм пронесся по большей части территории страны. В Южной Испании утонули двое: подросток и мужчина, который пытался его спасти. На севере, в Астурии, волны достигали 8 метров в высоту. Там также сообщается о двух жертвах. Непогода нанесла ущерб и инфраструктуре. Магистрали размыло, многие дороги оказались завалены деревьями. Во многих районах как минимум до конца недели объявлен оранжевый уровень опасности.

# Природные катаклизмы # Новости Испании

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