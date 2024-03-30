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На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва

30 марта 2024 07:31
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Три школы были эвакуированы из-за угрозы взрыва на севере Франции. Сообщение о заложенном пакете со взрывчаткой поступило правоохранителям в городе Амьене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва-1

Полиция оперативно прибыла на место и помогла персоналу и ученикам учреждений образования покинуть здания. Позже выяснилось, что вызов оказался ложным. К слову, за последнюю неделю это уже второй подобный инцидент в городе. А если говорить о стране, то за последние семь дней в учреждения образования по всей стране поступило более 320 подобных сообщений. Они были зафиксированы в 44 департаментах Франции.

# Лжеминирование # Новости Франции

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