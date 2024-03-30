В Кыргызстане бушует сильнейший ветер – пострадали 24 человека

24 человека пострадали из-за непогоды в Кыргызстане. И это лишь официальные данные. Столько местных жителей обратилось в медучреждения. Четверых госпитализировали, остальные будут лечиться амбулаторно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране бушует сильнейший ветер. Больше всего от удара стихии пострадали Бишкек и Чуйская область. Здесь скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Он срывал крыши, уносил заборы и валил деревья. Повреждения получили более 150 объектов, в том числе жилые дома.