Прямой эфир

В Кыргызстане бушует сильнейший ветер – пострадали 24 человека

30 марта 2024 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

24 человека пострадали из-за непогоды в Кыргызстане. И это лишь официальные данные. Столько местных жителей обратилось в медучреждения. Четверых госпитализировали, остальные будут лечиться амбулаторно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане бушует сильнейший ветер – пострадали 24 человека-1

В стране бушует сильнейший ветер. Больше всего от удара стихии пострадали Бишкек и Чуйская область. Здесь скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Он срывал крыши, уносил заборы и валил деревья. Повреждения получили более 150 объектов, в том числе жилые дома.

В Кыргызстане бушует сильнейший ветер – пострадали 24 человека-4

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Материальный ущерб еще предстоит подсчитать.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва
30 марта 2024 07:31

На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва

Французские фермеры в Ниме организовали массовую акцию протеста из-за украинского зерна
29 марта 2024 19:32

Французские фермеры в Ниме организовали массовую акцию протеста из-за украинского зерна

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ботсваны в связи с гибелью паломников в ДТП
29 марта 2024 19:32

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Ботсваны в связи с гибелью паломников в ДТП