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В Исландии эвакуируют население из-за извержения вулкана

09 февраля 2024 07:28
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В Исландии проводят эвакуацию населения. Причина – извержение вулкана на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии эвакуируют население из-за извержения вулкана-1

Под угрозой – Гриндавик. Выбросы лавы в высоту достигали 80 метров. Жителям пришлось покинуть одну из главных достопримечательностей страны. Вулкан в Исландии извергается второй раз с начала года. Около трех недель назад лава уничтожила несколько жилых домов.

# Извержение вулкана # Новости Исландии

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