В Исландии эвакуируют население из-за извержения вулкана

В Исландии проводят эвакуацию населения. Причина – извержение вулкана на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под угрозой – Гриндавик. Выбросы лавы в высоту достигали 80 метров. Жителям пришлось покинуть одну из главных достопримечательностей страны. Вулкан в Исландии извергается второй раз с начала года. Около трех недель назад лава уничтожила несколько жилых домов.