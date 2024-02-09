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Такер Карлсон обнародовал на своём сайте интервью с Владимиром Путиным

09 февраля 2024 07:14
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Интервью с Владимиром Путиным обнародовал на своем сайте Такер Карлсон. Русскоязычная версия будет опубликована утром 9 февраля на сайте Кремля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такер Карлсон обнародовал на своём сайте интервью с Владимиром Путиным-1

В беседе с американским журналистом российский лидер подчеркнул, что цель России в Украине – прекратить войну, начатую в 2014 году. Владимир Путин констатировал, что Россия пока не достигла своих целей, потому что одна из них – денацификация, то есть запрещение различных неонацистских движений. В разговоре также обсуждалась перспектива мирных переговоров. Владимир Путин высказал убеждение, что Украина должна отменить свой декрет, запрещающий вести переговоры.

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