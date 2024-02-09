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Жители Германии вынуждены экономить на еде из-за роста цен

09 февраля 2024 07:23
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Жители Германии вынуждены экономить на еде. Из-за роста цен они отказываются от некоторых продуктов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии вынуждены экономить на еде из-за роста цен-1

В категорию деликатесов перешли овощи и фрукты. Сейчас их покупают в полтора раза меньше, чем ранее, сообщили в Продовольственной ассоциации ФРГ. Тенденцию отмечают и продавцы. Они понимают, что повышение цен ведет к снижению покупательской способности населения. Но из-за роста себестоимости продуктов им приходится идти на этот шаг.

# Экономический кризис

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