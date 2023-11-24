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В Ирландии полицейских забросали пиротехникой и бутылками

24 ноября 2023 08:27
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Массовые беспорядки прокатились по столице Ирландии. Хаос на улицах вызвало нападения с ножом 23 ноября у школы, в результате которого пострадали трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии полицейских забросали пиротехникой и бутылками-1

В СМИ распространилась информация, что задержанный – мигрант. Это и стало поводом для акции протеста, которая быстро переросла в беспорядки, грабежи и поджоги. Демонстранты забрасывали правоохранителей пиротехникой и бутылками. Мародеры поджигали мусорные баки, автобусы и патрульные авто, били стекла и грабили магазины.

В Ирландии полицейских забросали пиротехникой и бутылками-4

Полицейские перекрыли доступ к центральной улице, не обошлось без столкновений с протестующими. Сейчас улицы патрулируют около 400 правоохранителей.

# Акции протеста # Новости Ирландии # Фотофакт

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