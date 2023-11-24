В Ирландии полицейских забросали пиротехникой и бутылками

Массовые беспорядки прокатились по столице Ирландии. Хаос на улицах вызвало нападения с ножом 23 ноября у школы, в результате которого пострадали трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В СМИ распространилась информация, что задержанный – мигрант. Это и стало поводом для акции протеста, которая быстро переросла в беспорядки, грабежи и поджоги. Демонстранты забрасывали правоохранителей пиротехникой и бутылками. Мародеры поджигали мусорные баки, автобусы и патрульные авто, били стекла и грабили магазины.