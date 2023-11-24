Четырехдневное перемирие между израильской армией и ХАМАС началось

Четырехдневное перемирие между армией Израиля и ХАМАС начнется в 8:00 по московскому временит 24 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

В это время в Газу будут поставляться гуманитарные грузы и топливо. О четырехдневном перемирии Израиль и ХАМАС условились в связи с проведением обмена заложниками. Однако, несмотря на заключенное перемирие, ХАМАС пригрозил сохранить боевую готовность. По мнению министра обороны Израиля, срок перемирия будет коротким, после чего бои будут вестись еще в течение двух месяцев.