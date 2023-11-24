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Четырехдневное перемирие между израильской армией и ХАМАС началось

24 ноября 2023 08:26
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Четырехдневное перемирие между армией Израиля и ХАМАС начнется в 8:00 по московскому временит 24 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

В это время в Газу будут поставляться гуманитарные грузы и топливо. О четырехдневном перемирии Израиль и ХАМАС условились в связи с проведением обмена заложниками. Однако, несмотря на заключенное перемирие, ХАМАС пригрозил сохранить боевую готовность. По мнению министра обороны Израиля, срок перемирия будет коротким, после чего бои будут вестись еще в течение двух месяцев.

# Международная политика

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