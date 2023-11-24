Ученые обнаружили второй по мощности космический луч неизвестной природы

Ученые проекта Telescope Array открыли второй по силе космический луч, природу которого пока не смогли определить. Об этом пишет РИА Новости.

Новая частица, траектория которой прослежена учеными, не имеет достаточного для ее образования энергетического источника.

Наиболее мощные из космических лучей были обнаружены в 1991 году, а в мае 2021 года был обнаружен второй по силе поток. Новые же частицы, названные Amaterasu, возможно, подчиняются неведомым законам элементарных частиц. Возможно, это связано с дефектами в строении пространства-времени или столкновениями космических струн. В проекте Telescope Array участвуют исследователи из разных стран, а сама обсерватория расположена в штате Юта.