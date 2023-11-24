В секторе Газа началось 4-дневное перемирие

В секторе Газа началось перемирие между Израилем и ХАМАС. О прекращении огня стороны договорились на четыре дня. Пока информации о нарушении соглашения не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако уже спустя 15 минут после начала «паузы надежды», как ее прозвали в СМИ, армия Израиля сообщила о сигнале воздушной тревоги недалеко от границы с анклавом. Также ЦАХАЛ сбросил листовки над сектором с призывом не возвращаться на север палестинского региона. Согласно договоренностям, в ближайшие дни стороны ближневосточного конфликта также произведут обмен заложниками.