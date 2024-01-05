В Финляндии зафиксировали температуру в -43°C – это рекорд в истории страны

В Финляндии зафиксировали самую низкую для страны температуру в XXI веке. Как сообщил национальный метеоинститут, в Лапландии столбик термометра опустился до -44,3 градусов Цельсия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зимняя погода уже принесла серьезные проблемы. Из-за аномальных холодов в южной и юго-западной части Финляндии возникли перебои с электроэнергией, нарушена работа общественного и железнодорожного транспорта. Однако синоптики обещают, что с завтрашнего дня морозы, хоть и немного, начнут спадать.