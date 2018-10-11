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В Иране перевернулся автобус со студентами: погибли три человека

11 октября 2018 13:10
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Новости Ирана. В иранском городе Тебриз перевернулся автобус со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия погибли три человека. Медики госпитализировали с места аварии еще 40 учащихся.

В Иране перевернулся автобус со студентами: погибли три человека-1

По данным специалистов, травмы серьезные, однако жизни студентов вне опасности.

Наиболее вероятные причины инцидента – скользкая дорога и превышение скорости. По факту ЧП проводится проверка.

В Иране перевернулся автобус со студентами: погибли три человека-4

# Авария # Фотофакт

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