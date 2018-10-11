В Иране перевернулся автобус со студентами: погибли три человека

Новости Ирана. В иранском городе Тебриз перевернулся автобус со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия погибли три человека. Медики госпитализировали с места аварии еще 40 учащихся.
Новости Ирана. В иранском городе Тебриз перевернулся автобус со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия погибли три человека. Медики госпитализировали с места аварии еще 40 учащихся.
По данным специалистов, травмы серьезные, однако жизни студентов вне опасности.
Наиболее вероятные причины инцидента – скользкая дорога и превышение скорости. По факту ЧП проводится проверка.