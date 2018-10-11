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Затопленные города и десятки повреждённых домов: ураган «Майкл» оставил разрушительный след в США

11 октября 2018 12:52
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Новости США. Около полумиллиона американцев остаются без света. Многие города штатов Алабама, Джорджия и Флорида затоплены. Таковы последствия урагана «Майкл», который обрушился на побережье Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затопленные города и десятки повреждённых домов: ураган «Майкл» оставил разрушительный след в США-1

Известно также о гибели двух местных жителей. Разрушены и повреждены десятки домов и социальных объектов. Для ликвидации последствий стихии во Флориде задействованы тысячи сотрудников экстренных служб и военных. В пунктах временного размещения сейчас находятся около 7 тысяч эвакуированных.

Затопленные города и десятки повреждённых домов: ураган «Майкл» оставил разрушительный след в США-4

Затопленные города и десятки повреждённых домов: ураган «Майкл» оставил разрушительный след в США-6

# Ураганы # Фотофакт

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