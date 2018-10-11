В Черниговской области ликвидировали пожар на складе боеприпасов

Новости Украины. В Черниговской области ликвидирован пожар на складе боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты проводят зачистку территории от взрывоопасных предметов.

Напомним, 9 октября вблизи поселка Дружба на складе боеприпасов произошел взрыв, после которого последовал сильный пожар.

Более 60 человек обратились к медикам из-за едкого дыма от горящего склада боеприпасов в Черниговской области

Из опасной зоны во временные убежища были эвакуированы 12 тысяч местных жителей. Несколько десятков человек пострадали из-за едкого дыма. Несколько ближайших к арсеналу домов были уничтожены.