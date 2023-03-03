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В Иране отравили более 100 школьниц ядовитым газом. Какая цель у злоумышленников?

03 марта 2023 06:47
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Новости Ирана. В Иране госпитализированы более 100 школьниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девочки могли стать объектом газовых атак.  

В Иране отравили более 100 школьниц ядовитым газом. Какая цель у злоумышленников?-1

Как сообщают местные власти, в учебных заведениях обнаружены следы азота. Предположительно, он использовался для изготовления ядовитого газа. Именно поэтому ученицы жалуются на проблемы с дыханием и головокружение. Также известно о задержании трех подозреваемых.  

В Иране отравили более 100 школьниц ядовитым газом. Какая цель у злоумышленников?-4

Целью злоумышленников, по мнению властей, является закрытие школ для девочек. Отметим, случаи массового отравления школьниц фиксируются с конца 2022 года. За это время пострадали около 800 девочек.  

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# Массовое отравление # Новости Ирана # Фотофакт

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