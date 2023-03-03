В Иране отравили более 100 школьниц ядовитым газом. Какая цель у злоумышленников?

Новости Ирана. В Иране госпитализированы более 100 школьниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девочки могли стать объектом газовых атак.

Как сообщают местные власти, в учебных заведениях обнаружены следы азота. Предположительно, он использовался для изготовления ядовитого газа. Именно поэтому ученицы жалуются на проблемы с дыханием и головокружение. Также известно о задержании трех подозреваемых.