Выше, чем ожидалось. Инфляция в еврозоне достигла 8,5 %. При этом, согласно прогнозам аналитиков, показатель не должен был превысить восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь это связывают с ценами на энергоносители. Так, самые дорогие коммунальные услуги в Европе зафиксированы в Эстонии. За год газ в стране подорожал более чем на 200 %, электричество примерно на 100 %, а отопление на 56 %. Еще больше экономическую ситуацию в Европе усугубляет водный кризис. Испания, Италия, Франция и многие другие страны уже второй год страдают от недостатка дождей и снега, из-за чего в регионе истощились водные ресурсы.