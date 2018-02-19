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В Иране обнаружили фрагменты разбившегося пассажирского самолёта

19 февраля 2018 14:52
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Новости Ирана. В Иране удалось обнаружить фрагменты пассажирского самолета, разбившегося 18 февраля.  

Обломки найдены у города Семиром. Другие подробности пока не сообщаются.  

В Иране обнаружили фрагменты разбившегося пассажирского самолёта-1

В Иране обнаружили фрагменты разбившегося пассажирского самолёта-3

Напомним, воздушное судно, следовавшее по маршруту Тегеран – Ясудж, спустя час после вылета пропало с радаров. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение. На его борту находились 66 человек, включая экипаж.  

В поисковой операции в районе предполагаемого падения задействовано около сотни специалистов. О судьбе пассажиров ничего не известно.  

# Фотофакт # Крушение

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