В Иране обнаружили фрагменты разбившегося пассажирского самолёта

Обломки найдены у города Семиром. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, воздушное судно, следовавшее по маршруту Тегеран – Ясудж, спустя час после вылета пропало с радаров. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение. На его борту находились 66 человек, включая экипаж.

В поисковой операции в районе предполагаемого падения задействовано около сотни специалистов. О судьбе пассажиров ничего не известно.