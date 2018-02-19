В Иране обнаружили фрагменты разбившегося пассажирского самолёта

Новости Ирана. В Иране удалось обнаружить фрагменты пассажирского самолета, разбившегося 18 февраля.
Обломки найдены у города Семиром. Другие подробности пока не сообщаются.
Новости Ирана. В Иране удалось обнаружить фрагменты пассажирского самолета, разбившегося 18 февраля.
Обломки найдены у города Семиром. Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, воздушное судно, следовавшее по маршруту Тегеран – Ясудж, спустя час после вылета пропало с радаров. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение. На его борту находились 66 человек, включая экипаж.
В поисковой операции в районе предполагаемого падения задействовано около сотни специалистов. О судьбе пассажиров ничего не известно.