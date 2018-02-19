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В Латвии коррупционный скандал: обвиняется руководитель главного банка страны

19 февраля 2018 12:15
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Новости Латвии. В Латвии разгорелся коррупционный скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представителями американской сети по предотвращению финансовых преступлений были предъявлены претензии в адрес главного латвийского банка.  

В Латвии коррупционный скандал: обвиняется руководитель главного банка страны -1

В официальном заявлении ведомства говорится, что деятельность финансового учреждения связана с отмыванием денег и коррупцией. В связи со сложившейся ситуацией в офисе и доме главы центробанка были проведены обыски, а после Римшевича допросили и арестовали.  

По факту задержания правительство республики намерено провести чрезвычайное заседание.  

# Коррупция # Фотофакт

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