В Латвии коррупционный скандал: обвиняется руководитель главного банка страны

Новости Латвии. В Латвии разгорелся коррупционный скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представителями американской сети по предотвращению финансовых преступлений были предъявлены претензии в адрес главного латвийского банка.

В официальном заявлении ведомства говорится, что деятельность финансового учреждения связана с отмыванием денег и коррупцией. В связи со сложившейся ситуацией в офисе и доме главы центробанка были проведены обыски, а после Римшевича допросили и арестовали.

По факту задержания правительство республики намерено провести чрезвычайное заседание.