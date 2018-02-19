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В горах Франции погибли четыре лыжника

19 февраля 2018 12:07
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Новости Франции. В горах Франции погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один случай произошел в Альпах, второй – в Пиренеях.  

Троих лыжников, которые катались на закрытой трассе, накрыло лавиной.  

В горах Франции погибли четыре лыжника-1

Еще один любитель экстремального спорта – 19-летний молодой человек – погиб в департаменте Арьеж, совершая спуск на горных лыжах, при праздновании возвращения серебряной призерки Олимпиады.  

Отметим, многие склоны во Франции сейчас закрыты из-за опасности схода лавин.  

# Фотофакт # Несчастный случай

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