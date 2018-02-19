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В американском корме для собак обнаружили вещество, используемое для эвтаназии

19 февраля 2018 12:21
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Новости США. В американском корме для собак обнаружен пентобарбитал – средство, которое используется для эвтаназии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Химикат был выявлен в целом ряде продуктов для животных.  

В американском корме для собак обнаружили вещество, используемое для эвтаназии-1

Компания-производитель отозвала всю продукцию, произведенную с 2016 года, и провела собственное расследование. По их данным, причиной попадания в корма данного вещества, стал поставщик, который использует ингредиент на производственном объекте.  

Отметим, пентобарбитал используется в ветеринарии как успокоительное, анестетик или средство для эвтаназии. В ряде американских штатов вещество применяют в качестве смертельной инъекции для осужденных на казнь.  

В американском корме для собак обнаружили вещество, используемое для эвтаназии-4

# Домашние животные # Фотофакт

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