В американском корме для собак обнаружили вещество, используемое для эвтаназии

Химикат был выявлен в целом ряде продуктов для животных.

Новости США. В американском корме для собак обнаружен пентобарбитал – средство, которое используется для эвтаназии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания-производитель отозвала всю продукцию, произведенную с 2016 года, и провела собственное расследование. По их данным, причиной попадания в корма данного вещества, стал поставщик, который использует ингредиент на производственном объекте.

Отметим, пентобарбитал используется в ветеринарии как успокоительное, анестетик или средство для эвтаназии. В ряде американских штатов вещество применяют в качестве смертельной инъекции для осужденных на казнь.