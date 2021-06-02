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В Ираке зафиксированы первые случаи «чёрной плесени»

02 июня 2021 12:02
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Новости Ирака. Эпидемия «черной плесени» добралась до Ирака. Жертвами грибкового заболевания на юге страны стали два человека, еще четверо заражены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Летальные исходы связывают с осложнениями, которые возникли на фоне коронавируса.

В Ираке зафиксированы первые случаи «чёрной плесени»-1

Под удар попадают люди с ослабленным иммунитетом, в том числе переболевшие COVID-19, а также болеющие диабетом. Мукормикоз может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде. «Черная плесень» поражает носоглотку, легкие и глаза человека. Сильнейший всплеск заражений этим заболеванием зафиксирован в Индии. Несколько случаев выявлены также в Египте.

# Заболевания # Фотофакт

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