В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека

Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел при заходе на посадку на базе Эт-Таджи. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание.
В результате столкновения корпус самолета оказался сильно поврежден. Возник небольшой пожар. Пострадавшие находятся в больнице. В министерстве обороны США сообщили, что инцидент не связан с действиями противника.