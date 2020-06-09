Прямой эфир

В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека

09 июня 2020 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. Военно-транспортный самолет ВВС США потерпел крушение в Ираке: пострадали четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека-1

Инцидент произошел при заходе на посадку на базе Эт-Таджи. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание.

В Ираке потерпел крушение самолёт ВВС США, пострадали четыре человека-4

В результате столкновения корпус самолета оказался сильно поврежден. Возник небольшой пожар. Пострадавшие находятся в больнице. В министерстве обороны США сообщили, что инцидент не связан с действиями противника.

# Возгорание самолета # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Больше 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае
09 июня 2020 10:06

Больше 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае

Срок действия режима ЧП из-за коронавируса истёк в Латвии
09 июня 2020 10:04

Срок действия режима ЧП из-за коронавируса истёк в Латвии

ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание
09 июня 2020 07:16

ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание