ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание

Новости России. Новые подробности ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. Пострадавший в результате аварии мужчина скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и врезался в коммерческий фургон.