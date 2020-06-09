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ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание

09 июня 2020 07:16
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Новости России. Новые подробности ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. Пострадавший в результате аварии мужчина скончался в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и врезался в коммерческий фургон.

ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание-1


Фото: twitter.com/gucodd

Ефремова задержали на месте происшествия. Экспертиза показала, что в момент аварии он был в нетрезвом состоянии. Пострадавший водитель фургона с многочисленными травмами всю ночь находился в больнице.

В связи с его смертью Михаилу Ефремову грозит более жесткое наказание, чем предполагалось ранее: до 12 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

# Авария # Михаил Ефремов # Фотофакт

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