Больше 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае

Новости Китая. Центральные и южные провинции Китая охватили наводнения. Пострадали свыше 800 тысяч человек. Есть погибшие и пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди обрушились на регионы больше недели назад. За это время свои дома вынужденно покинули несколько тысяч местных жителей. Стихия нанесла серьезный ущерб промышленным и сельскохозяйственным объектам. Частично или полностью разрушены сотни зданий. В некоторых районах ливни спровоцировали сход оползней.