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Больше 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае

09 июня 2020 10:06
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Новости Китая. Центральные и южные провинции Китая охватили наводнения. Пострадали свыше 800 тысяч человек. Есть погибшие и пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае-1

Сильные дожди обрушились на регионы больше недели назад. За это время свои дома вынужденно покинули несколько тысяч местных жителей. Стихия нанесла серьезный ущерб промышленным и сельскохозяйственным объектам. Частично или полностью разрушены сотни зданий. В некоторых районах ливни спровоцировали сход оползней.

Больше 800 тысяч человек пострадали из-за наводнения в Китае-4

Синоптики дают неутешительный прогноз: дожди в некоторых регионах продолжатся и на следующей неделе. Угроза наводнений и оползней сохранится.

# Наводнение # Фотофакт

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