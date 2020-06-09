Срок действия режима ЧП из-за коронавируса истёк в Латвии

Новости мира. Курс на выход из локдауна. В Латвии 9 июня истекает срок действия режима чрезвычайного положения, который сохранялся почти три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня правительство страны сможет более гибко реагировать на ситуацию с коронавирусом. При сохранении ряда условий разрешается проводить спортивные мероприятия с участием до 30 человек. Некоторые меры, среди которых масочный режим и социальная дистанция, пока остаются в силе. В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режим Кипр 9 июня восстанавливает авиасообщение с другими странами.