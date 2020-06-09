Прямой эфир

Срок действия режима ЧП из-за коронавируса истёк в Латвии

09 июня 2020 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Курс на выход из локдауна. В Латвии 9 июня истекает срок действия режима чрезвычайного положения, который сохранялся почти три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срок действия режима ЧП из-за коронавируса истёк в Латвии-1

С этого дня правительство страны сможет более гибко реагировать на ситуацию с коронавирусом. При сохранении ряда условий разрешается проводить спортивные мероприятия с участием до 30 человек. Некоторые меры, среди которых масочный режим и социальная дистанция, пока остаются в силе.

В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режим

Кипр 9 июня восстанавливает авиасообщение с другими странами.

Срок действия режима ЧП из-за коронавируса истёк в Латвии-4

Возобновили работу аэропорты Ларнаки и Пафоса. В рамках первого этапа открытия воздушных гаваней, который продлится до 19 июня, авиасообщение будет восстановлено с 13 странами.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание
09 июня 2020 07:16

ДТП в Москве с участием Ефремова. Пострадавший скончался, актёру грозит более жёсткое наказание

В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режим
09 июня 2020 06:33

В Москве отменили режим самоизоляции и пропускной режим

Ещё 600 млрд евро. ЕЦБ расширяет программу поддержки экономики Евросоюза
09 июня 2020 06:32

Ещё 600 млрд евро. ЕЦБ расширяет программу поддержки экономики Евросоюза