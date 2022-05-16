В Польше газ подорожал на 500%, а жители Великобритании перешли в режим жёсткой экономии

На фоне нового витка разрушительной гонки вооружений Европа пытается справиться с растущим экономическим кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как показывает практика, довольно безуспешно. Там по-прежнему стремительно растет инфляция, которую спровоцировали цены на энергоносители и введенные санкции. За недальновидную политику правительств приходится расплачиваться простым европейцам, причем во всех смыслах.

Так, например, для жителей Польши непомерными стали счета за газ. В некоторых городах цены на него выросли на 500 %. После оплаты коммуналки поляки со средней зарплатой почти ничего не могут себе позволить, не говоря уже о пенсионерах. Те и вовсе оказались беззащитными перед новыми ценами. Власти не в силах им ничем помочь. Чтобы получить матпомощь, нужно не работать и не получать пенсию. В итоге поляки вынуждены менять свои привычки. Они стали реже ходить в рестораны и меньше ездить на машинах. Более трети сократили основные расходы.

В режим жесткой экономии перешли и жители Британии. Там дорожает буквально все – коммуналка, топливо, продукты питания. Эксперты обещают, что ситуация будет лишь ухудшаться. Например, удорожание газа прогнозируют более чем на 80 %, электричества – на 36 %. Для того чтобы справиться с экономическим кризисом, в правительстве жителям Туманного Альбиона посоветовали либо больше работать, либо найти место, где больше платят.