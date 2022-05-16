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«Америке просто нет дела до страданий местных». Председатель турецкой партии о НАТО

16 мая 2022 15:28
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НАТО нарастит военное присутствие в Балтийском регионе. Об этом заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Америке просто нет дела до страданий местных». Председатель турецкой партии о НАТО-1

По его словам, это необходимо для безопасности Швеции и Финляндии, которые подали заявку на присоединение к НАТО. Пока вопрос остается нерешенным. Против расширения Альянса выступает Турция. Там же сейчас вспыхнули протесты против НАТО. Сотни людей собрались возле авиабазы, которую используют ВВС США и скандировали лозунги, держа транспаранты с надписью «Убирайся, НАТО. Эта земля наша». По мнению демонстрантов, Альянс в качестве военного союза привел к массовому кровопролитию в соседних странах.  

«Америке просто нет дела до страданий местных». Председатель турецкой партии о НАТО-4

Шюкран Доган, председатель Лейбористской партии Турции в провинции Анкара:  
Мы считаем НАТО военной организацией. Хотя НАТО позиционирует себя как военную оборонительную организацию, для нас это просто военная организация. Оглядываясь на историю, мы обнаруживаем, что НАТО участвовало почти во всех войнах и конфликтах. Это факт, что НАТО является военной организацией.  

Нет никаких сомнений в том, что цель Соединенных Штатов — подорвать Россию. Им все равно, пострадают ли люди. Собственно, все империалистические страны в этом отношении одинаковы. Много мирных жителей погибло в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и Африке. Но Америке просто нет дела до страданий местных жителей.  

«Америке просто нет дела до страданий местных». Председатель турецкой партии о НАТО-7

Стоит отметить, что антинатовское настроение в стране появилось сразу после вступления Турции в Альянс. Многие требовали выхода и закрытия военных баз.  

# НАТО # Шюкран Доган # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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