В Ираке более 18 тысяч человек отравились водой

Новости Ирака. Около 18 тысяч человек отравились в Ираке водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в южном городе Басра. Многие пострадавшие находятся в больнице. Поскольку в городе нет химических лабораторий, установить как сильно загрязнена вода и что именно вызвало отравление невозможно. Власти страны опасаются, что если ситуация с чистой питьевой водой не изменится, инфекции, вызвавшие плохое самочувствие людей, могут перерасти в эпидемию холеры.