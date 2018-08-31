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В Ираке более 18 тысяч человек отравились водой

31 августа 2018 08:33
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Новости Ирака. Около 18 тысяч человек отравились в Ираке водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ираке более 18 тысяч человек отравились водой -1

Инцидент произошел в южном городе Басра. Многие пострадавшие находятся в больнице. Поскольку в городе нет химических лабораторий, установить как сильно загрязнена вода и что именно вызвало отравление невозможно. Власти страны опасаются, что если ситуация с чистой питьевой водой не изменится, инфекции, вызвавшие плохое самочувствие людей, могут перерасти в эпидемию холеры.

В Ираке более 18 тысяч человек отравились водой -4

# Массовое отравление # Фотофакт

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