В Иордании прошёл военный парад в честь Дня Независимости

Новости Иордании. Национальный праздник – День Независимости 25 мая отмечает Иордания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самостоятельным королевство стало ровно 72 года назад, после окончания действия британского мандата на управление этой территорией.

В честь столь значимого события утром в столице прошёл военный парад. За особые заслуги перед страной подданным вручили государственные награды. На вечер намечен приём в королевском дворце.