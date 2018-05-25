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В Иордании прошёл военный парад в честь Дня Независимости

25 мая 2018 13:37
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Новости Иордании. Национальный праздник – День Независимости 25 мая отмечает Иордания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иордании прошёл военный парад в честь Дня Независимости-1

Самостоятельным королевство стало ровно 72 года назад, после окончания действия британского мандата на управление этой территорией.

В Иордании прошёл военный парад в честь Дня Независимости-4

В честь столь значимого события утром в столице прошёл военный парад. За особые заслуги перед страной подданным вручили государственные награды. На вечер намечен приём в королевском дворце.

В Иордании прошёл военный парад в честь Дня Независимости-7

С национальным праздником короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

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