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В Варшаве стартует заседание Парламентской ассамблеи НАТО

25 мая 2018 10:10
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Новости Польши. Основными темами заседаний, которые продлятся до 28 числа, станут борьба с терроризмом и финансирование Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве стартует заседание Парламентской ассамблеи НАТО-1

Также на повестке обсуждение оборонного бюджета организации. В дебатах примут участие генсек альянса, президент Польши, премьер-министры, военные, а также ведущие международные эксперты. Ожидается, что на заседаниях поприсутствуют почти 250 делегатов из 29 стран.

# НАТО # Фотофакт

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