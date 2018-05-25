В Варшаве стартует заседание Парламентской ассамблеи НАТО

Новости Польши. Основными темами заседаний, которые продлятся до 28 числа, станут борьба с терроризмом и финансирование Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на повестке обсуждение оборонного бюджета организации. В дебатах примут участие генсек альянса, президент Польши, премьер-министры, военные, а также ведущие международные эксперты. Ожидается, что на заседаниях поприсутствуют почти 250 делегатов из 29 стран.