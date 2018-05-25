В Германии произошла авария с участием четырёх фур

По сведениям news38.de, польская фура двигалась в сторону Ганновера и врезалась в стоявший в пробке грузовик. Транспортное средство от удара проехало вперёд и повредило ещё две фуры. Разлетевшимися обломками зацепило легковой автомобиль.

Новости Германии. Утром 24 мая неподалёку от Брауншвейга на трассе А2 произошло ДТП с участием четырёх грузовиков.

Водитель польского транспортного средства погиб. В аварии серьёзно пострадал один человек, ещё трое получили лёгкие ранения.

После ДТП автомагистраль была перекрыта.

Отмечается, что в 2017 году на участке Нижней Саксонии А2 было 3 538 аварий. Примерно в половине всех происшествий участвовали грузовики.

Зимой 2018 года в Германии на автобане столкнулись 17 машин.