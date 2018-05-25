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Спасатели выясняют причины крушения судна в Конго, при котором погибли 49 человек

25 мая 2018 13:09
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Новости Конго. 49 человек погибли при крушении рыболовецкого судна в Конго. ЧП произошло накануне в провинции Чуапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели выясняют причины крушения судна в Конго, при котором погибли 49 человек-1

Поисково-спасательные работы лишь завершились. Спасти удалось около полусотни моряков. Многие получили серьёзные травмы. Что привело к трагедии, установить пока не удалось. Не исключено, что причиной могла стать перегруженность судна.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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