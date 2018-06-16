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В Индонезии восьмиметровый питон проглотил 54-летнюю женщину

16 июня 2018 10:04
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Новости Индонезии. В Индонезии на острове Сулавеси восьмиметровый питон проглотил 54-летнюю местную жительницу.  

Как сообщает The Jakarta Post, вечером 14 июня женщина взяла с собой мачете, фонарик и пошла проверять свою кукурузную плантацию, которая располагается в километре от её дома.  

В пятницу около шести утра по местному времени родственники женщины начали беспокоиться. На поиски пропавшей отправилась её сестра, но гражданка обнаружила только следы и некоторые вещи исчезнувшей женщины.  

Семья обратилась за помощью к местным жителям. В полдесятого был найден огромный питон с раздувшимся желудком. Люди убили и разрезали змею. Внутри находилось тело пропавшей женщины.  

Зимой прошлого года в США охотники поймали пятиметрового питона.  

«Я не думаю, что вообще следует трогать змею таких размеров» (подробнее здесь).  

# Дикие животные

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