В США охотники поймали пятиметрового питона: фотофакт

Новости США. В штате Флорида охотники смогли поймать питона, длина которого составила пять метров.

По информации телеканала NBC Miami 6, рептилия могла бы убить взрослого человека. Змей во Флориде сейчас активно отлавливают из-за того, что они активно размножаются и вредят экосистеме.

По информации специалистов, такая особь, как пойманный питон, может съесть даже аллигатора.