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В США охотники поймали пятиметрового питона: фотофакт

12 декабря 2017 14:14
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Новости США. В штате Флорида охотники смогли поймать питона, длина которого составила пять метров.

По информации телеканала NBC Miami 6, рептилия могла бы убить взрослого человека. Змей во Флориде сейчас активно отлавливают из-за того, что они активно размножаются и вредят экосистеме.

По информации специалистов, такая особь, как пойманный питон, может съесть даже аллигатора.

В США охотники поймали пятиметрового питона: фотофакт-1

Фото: скриншот из видео

Данная гигантская рептилия была поймана в топях региона в начале месяца – 1 декабря. После охоты змею измерили.

По словам охотников, идти на охоту на такую змею одному рискованно. «Я не думаю, что вообще следует трогать змею таких размеров как эта. По крайней мере, одному».

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# Дикие животные # Фотофакт

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