Северная Корея передала останки погибших солдат США на родину

Новости мира. КНДР передала останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны, на родину. Сейчас их переправляют на самолете на авиабазу США около Сеула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны договорились о поиске и передаче останков во время встречи лидеров двух государств в Сингапуре. В общей сложности на территории Северной Кореи в годы войны погибли 36 тысяч американских солдат. Останки 5000 из них до сих пор остаются в КНДР.