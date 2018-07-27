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Северная Корея передала останки погибших солдат США на родину

27 июля 2018 18:01
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Новости мира. КНДР передала останки американских солдат, погибших в ходе Корейской войны, на родину. Сейчас их переправляют на самолете на авиабазу США около Сеула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея передала останки погибших солдат США на родину-1

Официальная церемония репатриации пройдет 1 августа.

Северная Корея передала останки погибших солдат США на родину-4

Стороны договорились о поиске и передаче останков во время встречи лидеров двух государств в Сингапуре. В общей сложности на территории Северной Кореи в годы войны погибли 36 тысяч американских солдат. Останки 5000 из них до сих пор остаются в КНДР.

# Международная политика # Фотофакт

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