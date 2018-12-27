Прямой эфир

В Индонезии из-за вулкана объявлена «красная» тревога

27 декабря 2018 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. В Индонезии повысили уровень опасности из-за активности вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индонезии из-за вулкана объявлена «красная» тревога-1

Объявлена «красная» тревога. Власти изменили маршруты воздушного транспорта, сделав зону в радиусе 5 км от огнедышащей горы бесполётной.

В Индонезии из-за вулкана объявлена «красная» тревога-4

Накануне облака дыма сгустились и участились выбросы горячего пепла. Напомним, вечером 22 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами, вероятнее всего, спровоцированное сходом лавины со склона вулкана.

В Индонезии из-за вулкана объявлена «красная» тревога-7

В результате природного катаклизма погибли не менее 430 человек, без вести пропали более 150.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки
27 декабря 2018 08:10

На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки

Сильные морозы сковали Казахстан: обморожение получили 11 детей
27 декабря 2018 07:55

Сильные морозы сковали Казахстан: обморожение получили 11 детей

Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде
26 декабря 2018 19:48

Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде