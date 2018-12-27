В Индонезии из-за вулкана объявлена «красная» тревога

Новости Индонезии. В Индонезии повысили уровень опасности из-за активности вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлена «красная» тревога. Власти изменили маршруты воздушного транспорта, сделав зону в радиусе 5 км от огнедышащей горы бесполётной.

Накануне облака дыма сгустились и участились выбросы горячего пепла. Напомним, вечером 22 декабря на индонезийское побережье обрушилось цунами, вероятнее всего, спровоцированное сходом лавины со склона вулкана.