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Сильные морозы сковали Казахстан: обморожение получили 11 детей

27 декабря 2018 07:55
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Новости Казахстана. В Казахстане люди в прямом смысле слова ищут убежища от непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северо-восток страны сковали морозы! Сибирский антициклон вызвал аномальные холода в большинстве областей республики.

Сильные морозы сковали Казахстан: обморожение получили 11 детей-1

Лишь за прошедшие сутки на автодорогах страны экстренные службы эвакуировали 145 человек. В столице отменены занятия для учащихся. Возле остановок дежурят теплые автобусы. Но, несмотря на это, уже 11 детей получили обморожение.

Сильные морозы сковали Казахстан: обморожение получили 11 детей-4

Сагидолла Бакытхан, заведующий ожогового отделения:
У одного ребенка обморожение обеих стоп, у второго ребенка – одной стопы второй степени.

Сильные морозы сковали Казахстан: обморожение получили 11 детей-7

Алия Джаркимбекова, руководитель службы по связям с общественностью транспортной компании:
В основном такие автобусы были установлены возле транспортных хабов. В особенности, чтобы обеспечить жителей пригорода. Как мы знаем, многие из них работают в столице и ежедневно приезжают в столицу и уезжают домой в пригород.

Власти принимают необходимые меры. Практически все трассы республиканского значения закрыты. Уже 28 декабря в ряде областей Казахстана ожидается небольшое потепление.

# Погода # Сагидолла Бакытхан # Фотофакт

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