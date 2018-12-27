Сильные морозы сковали Казахстан: обморожение получили 11 детей

Новости Казахстана. В Казахстане люди в прямом смысле слова ищут убежища от непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северо-восток страны сковали морозы! Сибирский антициклон вызвал аномальные холода в большинстве областей республики.

Лишь за прошедшие сутки на автодорогах страны экстренные службы эвакуировали 145 человек. В столице отменены занятия для учащихся. Возле остановок дежурят теплые автобусы. Но, несмотря на это, уже 11 детей получили обморожение.

Сагидолла Бакытхан, заведующий ожогового отделения: У одного ребенка обморожение обеих стоп, у второго ребенка – одной стопы второй степени.

Алия Джаркимбекова, руководитель службы по связям с общественностью транспортной компании:

В основном такие автобусы были установлены возле транспортных хабов. В особенности, чтобы обеспечить жителей пригорода. Как мы знаем, многие из них работают в столице и ежедневно приезжают в столицу и уезжают домой в пригород.

Власти принимают необходимые меры. Практически все трассы республиканского значения закрыты. Уже 28 декабря в ряде областей Казахстана ожидается небольшое потепление.