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На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки

27 декабря 2018 08:10
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Новости Грузии. До Нового года остаются считанные дни. Продумать новогоднее меню, не забыть о подарках для родных и близких и, конечно, успеть украсить ёлку.

На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки-1

В Грузии к традиционному новогоднему дереву свой подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как всегда, в лидерах продаж национальные – чичилаки.

На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки-4

По традиции, курчавое дерево украшают конфетами, ягодами и сладостями. Говорят, чем необычнее ёлка, тем интереснее будет праздник.

На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки-7

Марине Лелашвили, дизайнер:
Здесь всегда много гостей из разных стран, мы хотим порадовать их не только красивыми изделиями, но и экологически чистыми.

На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки-10

Экологи призывают не вырубать живые деревья. Пора украшать дом по-другому. Дизайнеры утверждают, что елку можно создать из любых подручных материалов. Главный инструмент – фантазия.

# Новый год # Марине Лелашвили # Фотофакт

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