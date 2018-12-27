На ярмарках Тбилиси появились чичилаки – грузинские ёлки

Новости Грузии. До Нового года остаются считанные дни. Продумать новогоднее меню, не забыть о подарках для родных и близких и, конечно, успеть украсить ёлку.

В Грузии к традиционному новогоднему дереву свой подход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как всегда, в лидерах продаж национальные – чичилаки.

По традиции, курчавое дерево украшают конфетами, ягодами и сладостями. Говорят, чем необычнее ёлка, тем интереснее будет праздник.

Марине Лелашвили, дизайнер:

Здесь всегда много гостей из разных стран, мы хотим порадовать их не только красивыми изделиями, но и экологически чистыми.