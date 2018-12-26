Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде

Санта Клаус в санях с оленями – зрелище для всех привычное. А что, если волшебник сменит транспорт? В жарком штате Флорида сотни Санта-Клаусов рассекали волны на серфах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже стало здесь традицией. Впервые костюмированный рождественский заезд состоялся в 2009 году. С каждым годом мероприятие приобретает все большую популярность.