Сотни Санта-Клаусов на сёрфах: рождественское шоу прошло во Флориде

Санта Клаус в санях с оленями – зрелище для всех привычное. А что, если волшебник сменит транспорт? В жарком штате Флорида сотни Санта-Клаусов рассекали волны на серфах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Санта Клаус в санях с оленями – зрелище для всех привычное. А что, если волшебник сменит транспорт? В жарком штате Флорида сотни Санта-Клаусов рассекали волны на серфах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже стало здесь традицией. Впервые костюмированный рождественский заезд состоялся в 2009 году. С каждым годом мероприятие приобретает все большую популярность.
Серферы устраивают настоящее шоу, которое носит благотворительный характер. В 2018 году удалось собрать 40 тысяч долларов. Деньги перечислят в фонд музея серфинга, а также организации, оказывающей помощь больным раком.