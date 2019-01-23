В Индонезии из-за наводнений и оползней эвакуировали более 2100 человек

Новости Индонезии. Наводнения и оползни привели к гибели людей в Индонезии. Шестеро погибли, еще около 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода бушует в провинции Южный Сулавеси. Несколько дней здесь не прекращаются проливные дожди. Из-за масштабных подтоплений эвакуированы более 2100 местных жителей. Наибольший ущерб нанесен округу Гова, где оказались разрушены мосты и дороги. В пострадавшие районы направлены спасатели и военные.