Прямой эфир

В Индонезии из-за наводнений и оползней эвакуировали более 2100 человек

23 января 2019 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Наводнения и оползни привели к гибели людей в Индонезии. Шестеро погибли, еще около 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии из-за наводнений и оползней эвакуировали более 2100 человек-1

Непогода бушует в провинции Южный Сулавеси. Несколько дней здесь не прекращаются проливные дожди. Из-за масштабных подтоплений эвакуированы более 2100 местных жителей. Наибольший ущерб нанесен округу Гова, где оказались разрушены мосты и дороги. В пострадавшие районы направлены спасатели и военные.

В Индонезии из-за наводнений и оползней эвакуировали более 2100 человек-4

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дроны парализовали работу американского аэропорта
23 января 2019 09:30

Дроны парализовали работу американского аэропорта

В 17 европейских странах зафиксировали широкое распространение гриппа
23 января 2019 09:28

В 17 европейских странах зафиксировали широкое распространение гриппа

На Яве местные жители не могут очистить реку от пластиковых отходов
23 января 2019 09:26

На Яве местные жители не могут очистить реку от пластиковых отходов