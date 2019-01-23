На Яве местные жители не могут очистить реку от пластиковых отходов

Новости Индонезии. Шокирующие кадры приходят из Индонезии. Здесь на острове Ява местные жители пытаются очистить заполненную пластиковыми отходами реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый сезон с сентября по март водная артерия превращается плавучую свалку. Чтобы собрать бутылки, пакеты и другой мусор, власти выделили 25 единиц техники, однако за несколько дней им не удалось выполнить и половины работы.