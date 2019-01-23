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На Яве местные жители не могут очистить реку от пластиковых отходов

23 января 2019 09:26
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Новости Индонезии. Шокирующие кадры приходят из Индонезии. Здесь на острове Ява местные жители пытаются очистить заполненную пластиковыми отходами реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Яве местные жители не могут очистить реку от пластиковых отходов-1

Каждый сезон с сентября по март водная артерия превращается плавучую свалку. Чтобы собрать бутылки, пакеты и другой мусор, власти выделили 25 единиц техники, однако за несколько дней им не удалось выполнить и половины работы.

На Яве местные жители не могут очистить реку от пластиковых отходов-4

Власти продолжают бороться с загрязнением окружающей среды. Так, с 1 января 2019 года на Бали вступил в силу запрет на продажу полиэтиленовых пакетов. В планах руководства страны – отказаться от использования пластиковых упаковок на территории всей Индонезии.

# Экология # Фотофакт

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