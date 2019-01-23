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Дроны парализовали работу американского аэропорта

23 января 2019 09:30
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Новости США. Международный аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси был вынужден приостановить полеты из-за дронов. Беспилотники были замечены в нескольких километрах от воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дроны парализовали работу американского аэропорта-1

Поначалу работа аэропорта была полностью парализована, затем возобновили посадку самолетов. Вылеты все еще не разрешены. Сотни пассажиров ожидают, когда ситуация нормализуется. Сотрудники Ньюарка вместе с другими ведомствами принимают участие в расследовании инцидента.

# Авиация # Фотофакт

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