Дроны парализовали работу американского аэропорта

Новости США. Международный аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси был вынужден приостановить полеты из-за дронов. Беспилотники были замечены в нескольких километрах от воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поначалу работа аэропорта была полностью парализована, затем возобновили посадку самолетов. Вылеты все еще не разрешены. Сотни пассажиров ожидают, когда ситуация нормализуется. Сотрудники Ньюарка вместе с другими ведомствами принимают участие в расследовании инцидента.