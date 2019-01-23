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В 17 европейских странах зафиксировали широкое распространение гриппа

23 января 2019 09:28
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Новости мира. Широкое распространение гриппа зафиксировано в 17 европейских странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 17 европейских странах зафиксировали широкое распространение гриппа-1

В Исландии, Норвегии, Португалии, Турции и Швеции отметили широкое распространение вирусов гриппа, еще в восьми странах зарегистрированы региональные вспышки. В Грузии от вируса погибли около пяти человек. В Украине число летальных исходов значительно выше: несколько десятков. На карантин закрываются школы и детские сады.

# Заболевания # Фотофакт

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