В 17 европейских странах зафиксировали широкое распространение гриппа

Новости мира. Широкое распространение гриппа зафиксировано в 17 европейских странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии, Норвегии, Португалии, Турции и Швеции отметили широкое распространение вирусов гриппа, еще в восьми странах зарегистрированы региональные вспышки. В Грузии от вируса погибли около пяти человек. В Украине число летальных исходов значительно выше: несколько десятков. На карантин закрываются школы и детские сады.