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В Индонезии горит 15 гектаров свалки

25 августа 2023 07:09
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Новости Индонезии. В Индонезии пожар охватил 15 гектаров свалки. Объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индонезии горит 15 гектаров свалки-1

Огонь продолжается несколько дней. Борьба с ним осложнена засухой и сильным ветром. Дым от пламени дошел до жилых районов. Школы перевели занятия в онлайн-режим. Предварительной версией возгорания названа непотушенная сигарета. Ведется расследование.

# Пожар # Фотофакт

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