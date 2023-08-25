В Индонезии горит 15 гектаров свалки

Новости Индонезии. В Индонезии пожар охватил 15 гектаров свалки. Объявлена чрезвычайная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь продолжается несколько дней. Борьба с ним осложнена засухой и сильным ветром. Дым от пламени дошел до жилых районов. Школы перевели занятия в онлайн-режим. Предварительной версией возгорания названа непотушенная сигарета. Ведется расследование.