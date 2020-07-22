В Индии жертвами наводнений стали 470 человек

Новости Индии. Число жертв масштабных наводнений в Индии достигло 470, ещё десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из восьми штатов, на которые обрушилась непогода, больше всего погибших в Западной Бенгалии и Ассаме. Проливные дожди в регионах привели к разливу одной из крупнейших рек Южной Азии. Мощные потоки воды уничтожили свыше 3 тысяч деревень.