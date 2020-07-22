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В Индии жертвами наводнений стали 470 человек

22 июля 2020 09:12
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Новости Индии. Число жертв масштабных наводнений в Индии достигло 470, ещё десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Индии жертвами наводнений стали 470 человек-1

Из восьми штатов, на которые обрушилась непогода, больше всего погибших в Западной Бенгалии и Ассаме. Проливные дожди в регионах привели к разливу одной из крупнейших рек Южной Азии. Мощные потоки воды уничтожили свыше 3 тысяч деревень.

В Индии жертвами наводнений стали 470 человек-4

Около 2 миллионов жителей вынуждены покидать свои дома. Для временного размещения граждан в пострадавших районах созданы несколько сотен лагерей. 

# Наводнение # Фотофакт

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