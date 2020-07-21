В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

Новости Украины. В украинском Луцке из захваченного автобуса освободили всех заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никто из них не пострадал. Мужчина, который удерживал людей более 10 часов, сдался и был задержан правоохранителями.