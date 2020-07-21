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В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан

21 июля 2020 20:14
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Новости Украины. В украинском Луцке из захваченного автобуса освободили всех заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан-1

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан-3

Никто из них не пострадал. Мужчина, который удерживал людей более 10 часов, сдался и был задержан правоохранителями.  

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан-6

В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан-8

Это первое столь масштабное нападение преступника-одиночки на мирных граждан в современной истории Украины. Злоумышленнику, который уже был дважды судим, грозит очередной внушительный тюремный срок.  

# Захват заложников # Фотофакт

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