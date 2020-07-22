В Луцке мужчину, который удерживал в заложниках 13 человек, обвиняют по четырём статьям

Новости Украины. Новые подробности инцидента с захватом заложников в украинском Луцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину, который больше 12 часов удерживал 13 человек в автобусе, обвиняют по четырём статьям: захват заложников, посягательство на жизнь полицейского, незаконное обращение с оружием и теракт.

За это злоумышленнику, который ранее уже был судим, грозит очередной внушительный тюремный срок. Сейчас правоохранители ведут поиски его сообщников.

Один из подозреваемых уже согласился сотрудничать со следствием. Изъято оружие, патроны и взрывчатка. Напомним, вооружённый мужчина угрожал подорвать автобус. Его требования были довольно общие и касались общенациональных проблем.