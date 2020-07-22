Перестрелка у похоронного бюро в Чикаго. 14 человек пострадали

Новости США. 14 человек получили ранения в результате массовой стрельбы в американском Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл недалеко от похоронного бюро. Неизвестные на автомобиле открыли огонь по людям, пришедшим на поминальную церемонию. По предварительной информации, в ответ на действия злоумышленников также последовала стрельба.

Один из подозреваемых в причастности к происшествию задержан. Поиски остальных продолжаются.