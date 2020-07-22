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Перестрелка у похоронного бюро в Чикаго. 14 человек пострадали

22 июля 2020 09:06
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Новости США. 14 человек получили ранения в результате массовой стрельбы в американском Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Перестрелка у похоронного бюро в Чикаго. 14 человек пострадали-1

Инцидент произошёл недалеко от похоронного бюро. Неизвестные на автомобиле открыли огонь по людям, пришедшим на поминальную церемонию. По предварительной информации, в ответ на действия злоумышленников также последовала стрельба. 

Один из подозреваемых в причастности к происшествию задержан. Поиски остальных продолжаются.

Перестрелка у похоронного бюро в Чикаго. 14 человек пострадали-4

Пострадавшие находятся в больнице, некоторые в критическом состоянии. Случаи применения огнестрельного оружия в Чикаго в последнее время значительно участились.

Два дня назад в результате стрельбы в городе 25 человек получили ранения, четверо позже скончались. 

# Стрельба в США # Фотофакт

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