Полиция водомётами разогнала протестующих против судебной реформы в Тель-Авиве

Общенациональный день сопротивления судебной реформе правительства Нетаньяху начался в стране накануне. Повсеместно проходят стихийные акции протеста, многие дороги и автомагистрали перекрыты. Разгон толпы в Тель-Авиве сопровождали стычки между конной полицией и демонстрантами. На протяжении последних дней протесты идут непрерывно. Они усилились на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы.