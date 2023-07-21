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Полиция водомётами разогнала протестующих против судебной реформы в Тель-Авиве

21 июля 2023 07:55
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Новости Израиля. Протестующие на центральном шоссе Тель-Авива разогнаны полицией с применением водометов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция водомётами разогнала протестующих против судебной реформы в Тель-Авиве-1

Общенациональный день сопротивления судебной реформе правительства Нетаньяху начался в стране накануне. Повсеместно проходят стихийные акции протеста, многие дороги и автомагистрали перекрыты. Разгон толпы в Тель-Авиве сопровождали стычки между конной полицией и демонстрантами. На протяжении последних дней протесты идут непрерывно. Они усилились на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы.

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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