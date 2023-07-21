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ВС РФ ударили по гостинице в Николаеве с иностранными наемниками и солдатами ВСУ

21 июля 2023 08:03
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В результате возмездия со стороны российских Вооруженных сил в Николаеве разгромлены места дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также заводы по производству военных катеров. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Одним из пораженных объектов стал отель «Ингул», служивший местом базирования нацистов и их зарубежных инструкторов. 

Гостиница «Ингул» находится на Адмиральской улице, недалеко от крупнейшего Николаевского кораблестроительного предприятия, на базе которого в годы Советской власти создавались ракетные крейсеры, эсминцы, противолодочные и сторожевые корабли, а также подводные лодки.

# Международная политика # Сергей Лебедев

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